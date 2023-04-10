У Пентагоні все ще не можуть оцінити масштаби витоку документів, які стосуються України, – CNN

У Пентагоні все ще оцінюють масштаб витоку секретної інформації, який стався останніми тижнями.

Про це заявив помічник міністра оборони у зв’язках з громадськістю Сполучених Штатів Кріс Мігер CNN.

За його словами, Міністерство оборони США цілодобово працює над тим, що перевірити обсяг витоку документів.

“Ми все ще з’ясовуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми. Були зроблені кроки для більш детального вивчення того, як і кому поширюється така інформація. Ми також все ще намагаємося оцінити, що може бути там”, – сказав він.

Мігер також розповів, що міністр оборони Ллойд Остін вперше дізнався про витік інформації 6 квітня. Після цього він доручив щоденно скликати високопоставлених керівників на нараду.

У Пентагоні працюють над тим, щоб визначити, чи стосується витоку секретних матеріалів відділ законодавчих питань, зв’язків із громадськістю, політики, генерального юрисконсульта, розвідки та безпеки, а також офіси об’єднаного персоналу Міністерства оборони.