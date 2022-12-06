Політика

У Мелітополі підірвали колаборанта Миколу Волика

6 Грудня 2022 15:17
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окупація, війна

Вранці 6 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали місцевого колаборанта Миколу Волика – він перебуває в лікарні.

“6 грудня у Мелітополі пролунав вибух, внаслідок якого постраждав місцевий зрадник Микола Волик”, – повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що вибух пролунав о 6:30 поблизу під’їзду, де живе колаборант. Волика госпіталізували.

За даними ЦНС, зрадник займався “кришуванням” бізнесу, обіцяючи “спокій від окупантів”.

Тих, хто відмовлявся платити, кидали у “підвал”.

Мер Мелітополя Іван Федоров нагадав, що Волик до повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолював місцеву ланку Соціалістичної партії і був депутатом Мелітопольської районної ради.


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