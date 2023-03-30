Суд відхилив позов УПЦ МП до заповідника Києво-Печерська лавра

Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (монастиря УПЦ МП) до національного заповідника Києво-Печерська лавра. УПЦ МП просила не допустити її виселення з території Лаври.

Рішення суду опублікував у Telegram-каналі міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

У позовній заяві УПЦ МП просила «визнати недійсним правочин щодо односторонньої відмови заповідника від договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю», а також заборонити заповіднику виселяти представників УПЦ МП з території Лаври.

На думку церкви, договір залишається чинним, а попередження заповідника про його розірвання «не створює юридичних наслідків, тому підстав для звільнення позивачем орендованого приміщення немає».

«У задоволенні заяви Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, чоловічого монастиря УПЦ про забезпечення позову в рамках справи № 910/4552/23 відмовити», — йдеться в ухвалі суду.

Господарський суд пояснив, що українське законодавство «не допускає вжиття заходів забезпечення позову, які є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті».

«Заходи забезпечення позову фактично спрямовані на настання того ж результату, що є метою позовних вимог, а саме на надання позивачу права користування спірним майном, що по факту є тотожними вимогами», — уточнили в суді.