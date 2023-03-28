“Стане набагато складніше”. Пєсков говорив елітам РФ, що війна “дуже надовго” — Guardian

Спікер Кремля Дмитро Пєсков говорив представникам еліти РФ на святковій вечері, що війна проти України буде дуже тривалою.
Про це повідомила газета The Guardian з посиланням на учасників заходу.
Видання пише, що наприкінці грудня 2022 року група старих друзів зібралася на вечерю у квартирі високопоставленого московського чиновника.
Деякі з присутніх гостей, зокрема і представники культурної та політичної еліти РФ, виголосили тост за 2023 рік, в якому вони висловили надію на мир і “повернення до нормального життя”.
Упродовж вечора вимовити тост взявся і речник Кремля.
“Я припускаю, що ви очікуєте, що я щось скажу. Все стане набагато складніше. Це займе дуже багато часу”, — заявив Пєсков.
Учасники вечері заявили, що його тост затьмарив настрій гостей, чимало з яких виступали проти війни в Україні у приватних бесідах.
“Було неприємно слухати його промову. Було ясно, що він попереджав, що війна залишиться з нами, і ми повинні готуватися до тривалого шляху”, — сказав один із присутніх.