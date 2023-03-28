“Стане набагато складніше”. Пєсков говорив елітам РФ, що війна “дуже надовго” — Guardian

Спікер Кремля Дмитро Пєсков говорив представникам еліти РФ на святковій вечері, що війна проти України буде дуже тривалою.

Про це повідомила газета The Guardian з посиланням на учасників заходу.

Видання пише, що наприкінці грудня 2022 року група старих друзів зібралася на вечерю у квартирі високопоставленого московського чиновника.

Деякі з присутніх гостей, зокрема і представники культурної та політичної еліти РФ, виголосили тост за 2023 рік, в якому вони висловили надію на мир і “повернення до нормального життя”.

Упродовж вечора вимовити тост взявся і речник Кремля.

“Я припускаю, що ви очікуєте, що я щось скажу. Все стане набагато складніше. Це займе дуже багато часу”, — заявив Пєсков.

Учасники вечері заявили, що його тост затьмарив настрій гостей, чимало з яких виступали проти війни в Україні у приватних бесідах.

“Було неприємно слухати його промову. Було ясно, що він попереджав, що війна залишиться з нами, і ми повинні готуватися до тривалого шляху”, — сказав один із присутніх.