США завдали авіаударів у Сирії

Пентагон заявив, що 23 березня внаслідок атаки безпілотника на базу поблизу сирійського міста Аль-Хасаке один американський контрактник загинув, ще 5 військовослужбовців та один контрактник зазнали поранень. У відповідь на це США завдали авіаударів по об’єктах у Сирії.

Про це йдеться у пресрелізі.

У Пентагоні зазначили, що розвідувальна спільнота вважає, що безпілотник був іранського походження.

«За вказівкою президента [Джо] Байдена я дозволив силам Центрального командування США завдати точні авіаудари у східній Сирії по об’єктах, які використовуються групами, пов’язаними з Корпусом вартових ісламської революції Ірану», — заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Двом пораненим військовим надали допомогу на місці, а ще трьох військовослужбовців США та одного американського контрактника евакуювали до медичних закладів в Іраку, зазначили у Пентагоні.

«Як чітко дав зрозуміти Байден, ми вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб захистити наш народ, і завжди відповідатимемо у той час і в тому місці, яке ми виберемо. Жодна група не завдасть удару по наших військах безкарно», — додав Остін.

У Пентагоні стверджують, що Сполучені Штати вжили «пропорційних і цілеспрямованих заходів, спрямованих на обмеження ризику ескалації та мінімізацію жертв».