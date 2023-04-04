США в Сирії знищили одного з лідерів «Ісламської держави»

Американські військові в Сирії знищили Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі — одного з лідерів «Ісламської держави» (ІДІЛ).

Про це повідомляє Центральне командування США.

Атака сталася на північному заході Сирії. Загиблий відповідав за планування нападів «Ісламської держави» в Європі та формування керівництва ІДІЛ. Американці запевняють, що під час операції цивільні не постраждали.

Центральне командування США розповідає, що смерть одного з лідерів «Ісламської держави» тимчасово порушить здатність організації планувати напади за межами підконтрольної території. Проте американці зазначають, що хоча ІДІЛ деградувала, вона все ще становить загрозу для регіону та за його межами, а також здатна проводити операції в регіоні.

Як пише The Associated Press, Халід Ейдд Ахмад аль-Джабурі загинув унаслідок атаки безпілотника. «Білі шоломи» повідомили, що евакуювали з місця нападу чоловіка, але він помер від отриманих поранень.

Нагадаємо, Центральне командування США у 2022 році провело в Іраку та Сирії 313 операцій проти ІДІЛ. У результаті вбито майже 700 бойовиків, ще 374 — затримано.

Зокрема, у лютому 2022 року президент США Джо Байден заявив, що під час операції американських військових у Сирії вбили лідера «Ісламської держави» Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші.