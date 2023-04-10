Політика

США починають масштабні навчання з ядерного стримування

10 Квітня 2023 18:01
14
читать на русском →
сша, ядерна зброя

Стратегічне командування Збройних сил Сполучених Штатів у вівторок розпочинає щорічні навчання з ядерного командування та управління Global Thunder 23.

Про це йдеться в повідомленні командування, яке цитує “Європейська правда“.

До навчань Global Thunder 23 залучається особовий склад усього Стратегічного командування ЗС США, зокрема його складові й підпорядковані підрозділи. Також участь братимуть представники союзних держав, передусім Великої Британії.

“Метою навчань GT23 є посилення ядерної готовності і гарантування безпечних, захищених і надійних стратегічних сил стримування. Ці навчання відбуваються щорічно і не є відповіддю на дії будь-якої країни або інших суб’єктів”, – наголошується в повідомленні.

У Страткомі американських Збройних сил попереджають про зростання кількості польотів бомбардувальної авіації на час навчань.

Відповідно до плану Об’єднаного командування Збройних сил США, Стратегічне командування відповідає за стратегічне стримування, ядерні операції, спільні операції в електромагнітному спектрі, протиракетну оборону, а також аналіз і цілепокладання.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Квітня 2023 16:38
41

Україна повернула з російського полону 100 військових
10 Квітня 2023 18:28
1

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та відбили понад 20 атак окупантів, – Генштаб
10 Квітня 2023 16:14
44

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
10 Квітня 2023 15:30
54

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим
10 Квітня 2023 14:14
36

На Авдіївському напрямку знищено ворожий гвинтокрил
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
усі думки