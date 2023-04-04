Політика

США недостатньо підтримують Україну, – Помпео

4 Квітня 2023 10:07
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сша

Очільник Держдепу США часів Дональда Трампа Майк Помпео вважає недостатніми зусилля чинної американської адміністрації на підтримку України у війні проти Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Європейській правді.

Помпео, який, за даними американських ЗМІ, може взяти участь у президентських перегонах 2024 року, вважає, що війна в Україні передусім є викликом для Європи, тож, на його думку, європейці повинні робити більше, ніж роблять зараз.

Але, за його словами, це не означає, що у продовженні підтримки України немає глибокого американського інтересу.

“Я вважаю, що ми робимо недостатньо для підтримки України, а те, що робимо – робимо недостатньо швидко. Трагедія полягає у тому, що ми могли би надати Україні таку підтримку, за якої би все це вже закінчилося – але не зробили цього”, – сказав політик.

Помпео додав, що в обох політичних партіях США можна знайти тих, хто цим не погодиться. “Але я переконаний, що допомога вам має для Америки неймовірне значення”, – зауважив він.

За словами Помпео, він особисто хотів би, щоби США надавали Україні більше зброї та робили це швидше.

“Наразі американська адміністрація дуже повільна у цих рішеннях і надто занепокоєна тим, як не спровокувати Путіна. Саме це є причиною затримок. Через це, та через те, що ви не отримали далекобійну зброю тощо, ситуація (на фронті) зараз така, як ми бачимо”, – зауважив ексглава Державного департаменту США.


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