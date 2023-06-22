Політика

США хочуть переконати країни Глобального Півдня засудити РФ, – FT

22 Червня 2023 14:36
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африка, сша

США планують переконати країни Глобального Півдня засудити російську агресію проти України.

Про це повідомляє The Financial Times.

Як пише видання з посиланням на джерела, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван цими вихідними полетить до Данії на прохання українського уряду для неоголошеної зустрічі з представниками країн Глобального Півдня.

За словами співрозмовників видання, Салліван планує зустрітись в Копенгагені з представниками: Індії, Бразилії, Південної Африки.

Зазначається, що список учасників зустрічі наразі не затверджений й може змінитись. Ймовірно серед присутніх також можуть бути представники Туреччини та Китаю.

План цієї зустрічі продиктований “високою ймовірністю затяжної війни в Україні та ризиків через співпрацю країн Глобального Півдня з Росією”. За результатом зустрічі має стати переконання країн щодо відмови комунікації з Росією та засудження її вторгнення в Україну.


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