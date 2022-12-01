Штати думають над різким розширенням навчання для ЗСУ, – CNN

В адміністрації президента США Джо Байдена розмірковують над різким розширенням програми навчання українських військових у Німеччині.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних американських чиновників.

У цій ініціативі планується навчання до 2500 українських військових на базі у Графенвері. Якщо цю ідею схвалять, то це не тільки значно розширить кількість українців, які навчаються, а й тип їхньої підготовки.

З початку повномасштабної війни США навчали лише невеликі групи українців на специфічних видах зброї. Нова програма включає більші групи, яких навчать складнішій тактиці ведення бою, зокрема координації маневрів піхоти за підтримки артилерії.

За словами джерела CNN, це значно інтенсивніша підготовка, ніж та, яку українські військові проходять у Польщі чи Великій Британії.

“Очевидно, що є подібність. Але програма Великобританії зосереджена на базовій підготовці нових солдатів, які не мають практично жодного бойового досвіду. Американська програма передбачає набагато глибшу підготовку українських солдатів, як діяти як згуртоване військове формування”, – розповіло одне з джерел.

Проте українців, найімовірніше, не навчатимуть комбінованого використання зброї з інтеграцією повітряної підтримки. США відмовляються давати Україні літаки, тому виникають питання користі такого навчання.