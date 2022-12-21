Політика

Шойгу хоче збільшити армію РФ до 1,5 млн вояк

21 Грудня 2022 15:18
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росія

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також планує підвищити граничний вік призову в РФ.

Про це заявив Шойгу під час виступу на колегії Міноборони Росії 21 грудня.

За його словами, чисельність Збройних сил РФ необхідно довести до 1,5 млн військовослужбовців. Він уточнив, що 670 тисяч із цих півтора мільйона мають становити контрактники.

Шойгу додав, що в Росії планують поетапно збільшити вік призову громадян на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний – підвищити до 30 років.


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