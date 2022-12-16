Політика

Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет на $858 мільярдів

16 Грудня 2022 08:23
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сша

Сенат США 15 грудня ухвалив закон про оборонний бюджет країни на 2023 рік у розмірі рекордних 858 мільярдів доларів. Це на 45 мільярдів більше, ніж пропонував президент Джо Байден.

Про це пише CNN.

Закон отримав двопартійну підтримку, і переважною більшістю голосів його відправили на підпис до президента Джо Байдена.

Новий оборонний бюджет передбачає збільшення зарплати американським військовим на 4,6%, скасування для них обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу, фінансування закупівель зброї, кораблів і літаків. Також передбачається підтримка союзників по НАТО, України та Тайваню.

Україні призначені 800 мільйонів доларів з бюджету. Ця сума розглядається окремо від інших багатомільярдних законодавчих актів, які Конгрес США ухвалював після масштабного вторгнення рф в Україну.

Закладені в бюджеті кошти для України планують платити промисловості за виробництво зброї для надсилання Києву, щоб не залучати її безпосередньо з поточних запасів США. Також закон прискорить доставку боєприпасів в Україну шляхом спрощення бюрократичної тяганини.

Як зазначає CNN, це буде найбільша кількість багаторічних контрактів на закупівлю боєприпасів, дозволених законом про оборонний бюджет у новітній історії, якщо не будь-коли.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні понад 19,7 мільярда доларів безпекової допомоги з моменту приходу до влади адміністрації Джо Байдена, з яких більш ніж 19 мільярдів — від 24 лютого.


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