Росіяни планують виробляти “шахеди” в Білорусі, – ЦНС

Росіяни розглядають можливість виробляти дрони-камікадзе Shahed у Білорусі. Для цього іранські інженери відвідали Білорусь з робочим відрядженням.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля.

Зазначається, що окупанти хочуть налагодити виробництво іранських БПЛА в Білорусі.

Для цього російська Федеральна служба безпеки та білоруський Комітет держбезпеки організували відрядження для іранських інженерів.

Під час візиту на Гомельський радіозавод обговорювалась можливість “системного налагодження виробництва дронів-камікадзе”, пише Центр.

Раніше білоруське підпілля повідомляло, що на базі гомельського радіозаводу проводилась доукомплектація дронів.

ЦНС зауважує, що такий розвиток подій вказує на те, що Росія “продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі”.

Якщо РФ розгорне повноцінне виробництво “шахедів” в Білорусі, то вона зможе розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану.