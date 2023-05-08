Політика

Росіяни планують виробляти “шахеди” в Білорусі, – ЦНС

8 Травня 2023 18:48
26
читать на русском →
білорусь

Росіяни розглядають можливість виробляти дрони-камікадзе Shahed у Білорусі. Для цього іранські інженери відвідали Білорусь з робочим відрядженням.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля.

Зазначається, що окупанти хочуть налагодити виробництво іранських БПЛА в Білорусі.

Для цього російська Федеральна служба безпеки та білоруський Комітет держбезпеки організували відрядження для іранських інженерів.

Під час візиту на Гомельський радіозавод обговорювалась можливість “системного налагодження виробництва дронів-камікадзе”, пише Центр.

Раніше білоруське підпілля повідомляло, що на базі гомельського радіозаводу проводилась доукомплектація дронів.

ЦНС зауважує, що такий розвиток подій вказує на те, що Росія “продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі”.

Якщо РФ розгорне повноцінне виробництво “шахедів” в Білорусі, то вона зможе розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Травня 2023 21:51
89

Росіяни обстріляли Харків
8 Травня 2023 19:24
29

У Скадовську окупанти згортають роботу районної та міської адміністрацій, — Генштаб
8 Травня 2023 19:12
38

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29
8 Травня 2023 18:26
37

Євросоюз заблокує порти для суден, які перевозять російську нафту в обхід санкцій – ЗМІ
8 Травня 2023 17:14
86

У Харкові 9 травня СБУ проведе контрдиверсійні заходи
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
усі думки