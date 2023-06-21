Росія створює в Маріуполі “філіал” Чорноморського флоту, – ЦНС

Росіяни формують Азовський військово-морський район в складі Чорноморського флоту.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

За його даними, окупанти збираються укомплектувати так званий Азовський військово-морський район за рахунок корабельного складу Чорноморського флоту та Каспійської флотилії ВМФ РФ. Очікують, що в його складі перебуватимуть 8 бойових кораблів та катерів і 16 суден забезпечення – зокрема, малі ракетні кораблі “Циклон”, “Аскольд”, які проходять випробування, та “Амур”, який будується. Також морський тральщик “Ковровец” та інші кораблі.

“Сумарний ракетний залп трьох малих ракетних кораблів – 24 КРМБ типу “Калібр””, – йдеться у повідомленні.