Політика

Росія створює в Маріуполі “філіал” Чорноморського флоту, – ЦНС

21 Червня 2023 16:48
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окупація

Росіяни формують Азовський військово-морський район в складі Чорноморського флоту.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

За його даними, окупанти збираються укомплектувати так званий Азовський військово-морський район за рахунок корабельного складу Чорноморського флоту та Каспійської флотилії ВМФ РФ. Очікують, що в його складі перебуватимуть 8 бойових кораблів та катерів і 16 суден забезпечення – зокрема, малі ракетні кораблі “Циклон”, “Аскольд”, які проходять випробування, та “Амур”, який будується. Також морський тральщик “Ковровец” та інші кораблі.

“Сумарний ракетний залп трьох малих ракетних кораблів – 24 КРМБ типу “Калібр””, – йдеться у повідомленні.


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