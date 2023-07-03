Політика

Росія руками грузинської влади вбиває Саакашвілі, – Зеленський

3 Липня 2023 20:08
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саакашвілі, зеленський

Президент України Володимир Зеленський стурбований станом екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Він доручив МЗС викликати грузинського посла на килим.

“Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеїла Саакашвілі”, – написав Зеленський.

Він нагадав, що наша країна вже неодноразово закликала владу Грузії припинити знущання над Саакашвілі та повернути його до України.

“Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею”, – додав президент.

Він зазначив, що вкотре закликає грузинську владу передати Україні Саакашвілі для необхідного лікування. Також глава держави закликав наших партнерів не ігнорувати ситуацію та врятувати життя колишньому президентові Грузії.

“Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність”, – наголосив Зеленський.


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