Політика

Росія поширила фейк щодо “методички” для українських медіа по висвітленню боїв за Бахмут

3 Квітня 2023 12:00
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війна, бахмут

Російські окупанти поширили фейк про нібито існування “методички” для українських медіа щодо того, як висвітлювати ситуацію у Бахмуті. Це є нічим іншим, як дезінформацією.

Про це повідомляє заступницz міністра оборони Ганна Маляр.

Так, окупанти оприлюднили фейк з нібито матеріалами для роботи українських ЗМІ з експертами щодо теми Бахмуту. Серед основних мотивів повідомлень – вказувати, що ЗСУ дають гідну відсіч ворогу; наголошувати, що просування росіян тимчасове та не відповідає правилам ведення війни; роз’яснення щодо технічної переваги ЗСУ над противником.

При цьому в так званій фейковій “методичці” міститься низка заборон, як-от: згадувати про втрати українських сил; позитивно висловлюватися про росіян та сумніватися у перемозі українських захисників у боях за місто.

При цьому вказано, що за порушення цих неіснуючих “правил” передбачається штраф у 8 тисяч гривень.

Маляр назвала таку “методичку” смішним фейком, який поширює ворог.

Окрім того, заступниця міністра оборони розповіла, у чому сила української публічної позиції по Бахмуту.

“В тому, що ми публічно транслюємо нашу офіційну позицію. Її не треба папірцями передавати – вона публічна”, – зазначила вона.


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