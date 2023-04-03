Росія побачила “український слід” у вбивстві Татарського

Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе “воєнкором” Владленом Татарським.

Національний антитерористичний комітет РФ заявив, що скоєний 2 квітня в Санкт-Петербурзі “теракт” щодо Владлена Татарського був спланований українськими спецслужбами із залученням “агентури” з-поміж осіб, які співпрацюють із Фондом боротьби з корупцією Навального.

За твердженням НАК, затримана Дар’я Трепова є активною прихильницею Фонду боротьби з корупцією.

Слідчі встановлюють мотиви Трепової, заявили у Слідчому комітеті РФ.

Тим часом чоловік Дар’ї Трепової заявив, що не має стосунку до вибуху в Петербурзі. Про це повідомила Лібертаріанська партія Росії, членом якої він є.