Росія не виграє цю війну, – Шольц

Росія не виграє війну проти України, але Німеччина, Європа мають виграти при цьому свої “битви” в розв’язаній Путіним війні.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Укрінформ.

Всі бачать жахливі картини війни, яку Росія розпочала проти України, чують новини про руйнування, про багато смертей, сказав канцлер.

“Але ми також знаємо, що Росія не виграє цю війну”, – переконаний він.

Глава уряду ФРН нагадав, що, окрім безпосереднього фронту, є багато інших полів битв, зокрема голод, який є великою небезпекою для багатьох країн Африки, для людей Південної Америки, Азії. І тому було зроблено все, щоб зерно можна було вивозити з України, щоб не було голоду.

Інша лінія боротьби стосується питання: як можна гарантувати, що енергопостачання залишатиметься безпечним у Німеччині, Європі та багатьох інших країнах світу. Федеральний уряд, за словами його очільника, прийняв далекосяжні рішення з початку року, гарантуючи, що ФРН може забезпечити постачання вугілля, нафти та газу, що електропостачання продовжує функціонувати, і німці можуть сьогодні сказати, що пройдуть цю зиму.

Але наступним завданням є питання цін, насамперед ціни на електроенергію, тепло чи газ.

“Вони занадто високі і повинні опускатися”, – констатував політик.

Він заявив, що треба зробити так, аби ціни на електроенергію і газ знову впали. Для цього було створено комісію, ведуться переговори з Євросоюзом і з усіма, хто експортує газ до Європи та Німеччини.

Підсумовуючи, Шольц запевнив, що німці нікого не залишать сам на сам з проблемами, законодавча машина запрацювала і дуже-дуже швидко організує необхідну підтримку громадян і бізнесу, промисловості.