Політика

Росія намагається домовитись про боєприпаси з М’янмою, Африкою, Близьким Сходом – ГУР

16 Березня 2023 16:47
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війна, розвідка

РФ все ще намагається отримати балістичні ракети від Ірану, завозить російську зброю із Сирії, а також веде перемовини з африканськими та близькосхідними країнами щодо постачання боєприпасів.

Про це повідомив представник української розвідки Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

“Воєнна розвідка має чіткі документи стосовно розвитку такого співробітництва [з Іраном] і намірів та планів Росії щодо отримання боєприпасів, реактивних снарядів та іншого озброєння і техніки”, – сказав Скібіцький.

За його словами, насамперед це пов’язано з тим, що РФ почала відчувати дефіцит боєприпасів.

“Ми достеменно знаємо, що вони активно працюють з Іраном. Ведуться перемовини з тією ж М’янмою, з країнами африканського континенту, країнами Близького Сходу”, – сказав представник ГУР.

Він наголосив, що росіяни направили свої делегації від Міноборони РФ, Служби зовнішньої розвідки та інших структур, щоб отримати якомога більше боєприпасів для ведення війни проти України.

Однак, за його словами, інші країни усвідомлюють ризики такого співробітництва, пов’язані із санкціями, а також хочуть розуміти, якими будуть результати ведення бойових дій росіянами.

Скібіцький зазначив, що РФ намагається отримати балістичні ракети від Ірану, але Тегеран поки що “вичікує” і ще не погоджувався на передачу такого озброєння РФ.

Крім того, за словами представника ГУР, періодично з території Сирії відправляються цивільні судна з російською зброєю – наприклад, комплексами С-300 та боєприпасами, які необхідні окупантам для ведення війни проти України.


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