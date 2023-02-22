Політика

Росія хоче вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей до 31 березня – ГУР

22 Лютого 2023 11:10
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війна, розвідка

Так званий великий наступ російських військ триває, ворог прагне до кінця березня вийти на адміністративні кордони Донеччини й Луганщини.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю Forbes.Україна.

“Великий наступ Росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ. У них є стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей”, – сказав очільник ГУР.

Водночас Буданов переконаний, що росіянам не вдасться цього зробити.

“Реальність така, що вони ставлять собі за мету до 31 березня вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Відчуваєте різницю: взяти Київ за три дні та вийти колись на якісь кордони”, – зазначив він.


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