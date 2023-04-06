Політика

“Російський добровольчий корпус” відвідав Брянську область

6 Квітня 2023 18:43
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війна

“Російський добровольчий корпус”, бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що “знов відвідав” Брянську область. Про це повідомляється у телеграм-каналі корпусу.

Бійці кажуть, що виконували «бойові завдання», а також змогли поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм свої листівки та «попросили сховатись на час бойових дій».

До посту прикріплено відео, на якому один із бійців розмовляє з чоловіком, який стоїть біля воріт будинку. Він запитує в нього, як називається село, де вони перебувають. Чоловік відповідає, що це Случовськ. Боєць вручає чоловікові листівки, просить роздати їх знайомим і закликає найближчі дві години перебувати в укритті.

За кілька годин до цього губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що співробітники прикордонного управління ФСБ запобігли спробі проникнення на територію Росії «української ДРГ у кількості 20 осіб». За його словами, це сталося у районі села Случовськ. Богомаз стверджував, що збройні сили Росії разом із прикордонними військами завдали «противнику вогневого ураження».


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