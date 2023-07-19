Політика

РФ пригрозила вважати військовими цілями судна, що прямуватимуть до портів України

19 Липня 2023 18:30
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росія, зерно

Російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України.

Про це йдеться у заяві російського міноборони.

“З 00:00 20 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення”, – пишуть росіяни.

Терористи додали, що прапори країн, під якими йтимуть судна, будуть вважатися залученими до війни.

“Низка морських районів у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства. Відповідні інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям видано в установленому порядку”, – додало російське міноборони.


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