Політика

Речник Палати представників США різко відповів російському пропагандисту

2 Травня 2023 08:17
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сша

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті різко відповів на заяву російського пропагандиста. Так, репортер ресурсу «РИА Новости», коли ставив запитання, сказав, що Маккарті не підтримує допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні.

Відповідь спікера Палати представників цитує CNN.

Маккарті заявив про рішучу підтримку України, коли російський репортер запитав, чи зміниться позиція США щодо надання допомоги Україні.

«Він (пропагандист) сказав, що я не підтримую допомогу Україні? Ні, я голосував за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую ваші вбивства дітей», — наголосив Маккарті на пресконференції у Єрусалимі.

«Ми продовжуватимемо підтримувати [Україну], тому що решта світу бачить це таким, яким воно є», — додав він.


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