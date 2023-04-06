Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала у відставку

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала президенту Саулі Нііністьо прохання про відставку уряду.

Церемонія відбулася в офіційній резиденції президента Фінляндії в четвер вранці, повідомляє Yle.

Відставка уряду Марін пов’язана з проведенням у країні парламентських виборів 2 квітня, на яких соціал-демократи прем’єрки зайняли третє місце.

“Шановний президенте республіки, з повагою прошу вас звільнити мене та інших членів урядової ради”, – сказала Марін.

Президент Нііністьо прийняв прохання про відставку. Уряд Марін працюватиме у статусі тимчасового, доки партії не сформують новий кабінет.

Петтері Орпо, голова Національної коаліційної партії, яка виграла вибори, наступного тижня розпочне консультації про формування уряду.