Політика

Понад 250 парламентаріїв світу розкритикували заяви Макрона про Китай і Тайвань

11 Квітня 2023 15:22
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китай, макрон

Міжпарламентський альянс із питань Китаю (IPAC) розкритикував заяву президента Франції Емманюеля Макрона, зроблену ним після візиту до Китаю, про те, що Європі не слід втягуватися в американсько-китайську конфронтацію через Тайвань. Про це повідомляє Politico із посиланням на заяву IPAC.

На думку членів Альянсу, коментарі Макрона “не лише ігнорують життєво важливе місце Тайваню у світовій економіці, а й підривають багаторічну відданість міжнародної спільноти підтримці миру в Тайванській протоці”.

“Слід наголосити, що слова президента сильно розходяться з настроями в законодавчих органах Європи та за її межами”, – йдеться у заяві.

Там також зазначається, що висловлювання Макрона особливо несвоєчасні на тлі військових навчань КНР, що тривають у Тайванській протоці.


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