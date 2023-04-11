Понад 250 парламентаріїв світу розкритикували заяви Макрона про Китай і Тайвань

Міжпарламентський альянс із питань Китаю (IPAC) розкритикував заяву президента Франції Емманюеля Макрона, зроблену ним після візиту до Китаю, про те, що Європі не слід втягуватися в американсько-китайську конфронтацію через Тайвань. Про це повідомляє Politico із посиланням на заяву IPAC.

На думку членів Альянсу, коментарі Макрона “не лише ігнорують життєво важливе місце Тайваню у світовій економіці, а й підривають багаторічну відданість міжнародної спільноти підтримці миру в Тайванській протоці”.

“Слід наголосити, що слова президента сильно розходяться з настроями в законодавчих органах Європи та за її межами”, – йдеться у заяві.

Там також зазначається, що висловлювання Макрона особливо несвоєчасні на тлі військових навчань КНР, що тривають у Тайванській протоці.