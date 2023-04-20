Політика

План ЄС щодо снарядів для України загальмував, Франція та Польща “посварилися”, – Politico

20 Квітня 2023 11:11
97
читать на русском →
зброя, франція, польща

Франція і Польща влаштували суперечку в середу, коли посли країн в ЄС не змогли врегулювати спір про спільні контракти Євросоюзу на закупівлю боєприпасів для України.

Про це виданню Politico стало відомо від трьох дипломатів, знайомих з ситуацією.

Посли ЄС намагалися вийти з глухого кута щодо того, як запровадити план спільної закупівлі боєприпасів для України в її боротьбі з Росією. Хоча лідери ЄС схвалили загальну схему і навіть виділили 2 мільярди євро на її фінансування, з того часу країни Євросоюзу зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити 1 мільярд євро, зарезервований для спільних контрактів.

Основне питання суперечки полягає у тому, наскільки слід обмежити ці контракти виробниками з ЄС та чи включати в програму компанії з таких країн, як США і Велика Британія.

Франція виступає за те, щоб кошти залишалися в межах Євросоюзу, чим дратує деяких її колег з ЄС.

За словами трьох дипломатів, на зустрічі представників Євросоюзу у середу посол Франції в ЄС звинуватив свого польського колегу в тому, що той у пресі закидає Парижу перешкоджання досягненню остаточної угоди.

Французький чиновник, за словами дипломатів, підкреслив, що Париж є просто прагматичним, і зазначив, що країни ЄС вже погодилися витратити 1 млрд євро на відшкодування за передані Україні боєприпаси.

Польський урядовець заперечив, заявивши, що Франція лише ускладнює поточні переговори.

Врешті-решт, у справу втрутилася Швеція, яка головує в Раді ЄС, намагаючись знайти компроміс. Шведські посадовці запропонували оновлений текст домовленості, який намагався задовольнити обидві сторони.

Компромісний документ обмежив майбутні контракти “економічними операторами, створеними в ЄС і в Норвегії”, але включив рядок про те, що директива не повинна створювати прецедент.

Деякі дипломати вважали, що новий текст надто прихильний до позиції Франції. Інші нарікали, що він відкриває нові питання про те, які компанії або субпідрядники повинні бути залучені до контрактів.

Пізно ввечері в середу посадовці ЄС визнали, що не змогли досягти жодних домовленостей в цей день.

Переговори, ймовірно, продовжать наступного тижня. Це означає, що міністри закордонних справ ЄС не матимуть погодженої угоди для обговорення на зустрічі в понеділок у Люксембурзі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Квітня 2023 13:52
78

В ООН порахували, скільки людей проживає в Україні
20 Квітня 2023 11:11
97

План ЄС щодо снарядів для України загальмував, Франція та Польща “посварилися”, – Politico
20 Квітня 2023 10:47
68

Окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі
20 Квітня 2023 10:36
36

Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2
20 Квітня 2023 09:01
27

Єврокомісія завтра представить державам ЄС деталі нового пакету санкцій проти Росії, — Politico
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки