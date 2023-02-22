Політика

Під час візиту Байдена до Києва РФ провела невдалий запуск ракети “Сармат” – CNN

22 Лютого 2023 07:01
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росія, ядерна зброя

Під час візиту президента Джо Байдена до Києва у понеділок Росія провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети “Сармат”, але запуск виявився невдалим.

Про це повідомляє CNN.

За даними джерел телеканалу, Росія заздалегідь сповістила США про випробування і Сполучені Штати не розглядають його як крок у бік ескалації напруги.

Випробування важкої ракети “Сармат”, очевидно, провалилося. Росія вже проводила успішні випробування цієї ракети, і якби вдалося і це, то, на думку американських офіційних осіб, президент Росії Володимир Путін наголосив би на цьому у зверненні до Федеральних зборів у вівторок.

За офіційними російськими даними, ракета “Сармат” має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.


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