Перемир’я дасть можливість РФ закріпитися і підготуватися до подальшої атаки – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що припинення вогню зіграє на користь Росії, що дасть їм можливість підготуватися до нового удару. Про це повідомляє “Голос Америки“.

“Всі ми повинні бути свідомими та усвідомлювати, що коли ми з найкращими намірами закликаємо до припинення вогню, до заморожування конфлікту… це дасть можливість РФ закріпитися і підготуватися до подальшої атаки”, – зазначив Блінкен.

За його словами, наразі всі хочуть, щоб гармати замовкли, проте до цього не можна йти найлегшим шляхом.

“Ніхто більше ніж український народ не хочемо миру, але потрібно досягти справедливого та тривалого миру”, – додав державний секретар.