ООН внесла Росію до списку “ганьби”

Організація Об’єднаних Націй (ООН) внесла РФ до глобального списку порушників за вбивства дітей в Україні, повідомляє Reuters із посиланням на доповідь Ради Безпеки ООН.

“Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у четвер звинуватив Росію у вбивстві 136 дітей в Україні у 2022 році, додавши її збройні сили до глобального списку порушників”, – ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті.

Окрім цього, ООН підтвердила, що збройні сили РФ і пов’язані з ними групи покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні.

Також у доповіді йдеться, що окупанти використовували 91 дитину як живий щит.

У доповіді ООН про дітей і збройні конфлікти підтверджено факт викрадення 91 дитини збройними силами РФ, діти були згодом звільнені. У доповіді також підтверджено передачу 46 дітей до Росії з України.