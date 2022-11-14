Окупанти, ймовірно, посилять наступ на Донеччині після поразки у Херсонській області, – ISW

Окупанти, ймовірно, посилять наступальні операції у Донецькій області найближчими тижнями, оскільки разом із силами, виведеними із правого берега Херсонщини, прибудуть додаткові мобілізовані російські військовослужбовці.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики кажуть, що українські сили на Донеччині «опиняться у важких умовах», і Києву, ймовірно, доведеться перенаправляти війська для захисту від цих поновлених російських наступів.

«росіяни навряд чи досягнуть значних операційних здобутків, попри свої поновлені зусилля. російські мобілізовані військовослужбовці показали себе недостатньо навченими, погано оснащеними та як дуже не заохочені воювати», — йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що мобілізовані росіяни не прибувають згуртованими підрозділами, а радше відправляються як окремі або невеликі підрозділи на заміну тим, які воюють без відпочинку протягом дев’яти місяців. Вони зазнали втрат в особовому складі та техніці й деморалізовані.

«Україна також, швидше за все, відновить бойову потужність із правого берега Херсонщини та передислокує війська в інші райони як для оборонних, так і для контрнаступальних операцій», — кажуть аналітики.

Так, українські війська продовжують досягати обмежених успіхів у Луганській області та, ймовірно, зможуть досягти більших успіхів, якщо до них надійде підкріплення, передислоковане із Херсонщини.

В ISW кажуть, що припинення або тривале уповільнення бойових дій протягом наступних кількох місяців є дуже малоймовірним. Бойові дії, швидше за все, посиляться, ніж слабшатимуть з настанням холодів, а будь-яка спроба припинення вогню може піти на користь росії.

«путін повинен усвідомити, що йому потрібно дати своїм силам час на відновлення та мобілізованим на підготовку. Тому той факт, що він продовжує підштовхувати своїх генералів до наступу за цих обставин, є серйозною помилкою з військової точки зору», — кажуть аналітики.