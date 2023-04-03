“Ні кроку назад”: солдатам РФ видали пам’ятку з закликом повернутися до “сталінських методів”

Російські військові випустили пам’ятку для солдат, яких відправляють до України, більша частина цього документа присвячена ідеологічному обґрунтуванню війни.

Про це повідомляє владання “Meduza“.

На обкладинці брошури, яку випустив Західний військовий округ, намальована карта України: Криму на ній немає, а території Луганської та Донецької областей позначені червоним (інші окуповані Росією регіони жодним чином не позначені).

У пам’ятці російських військових переконують, що начебто США вирішили “дестабілізувати” Росію, зіткнувшись із “дефіцитом ресурсів”. Відповідно, Сполучені Штати захотіли “висмоктати всі соки” з Росії.

Тож Росію, за версією авторів брошури, намагаються завоювати “чужими руками” та “розчленувати”.

“Країни Заходу вже не влаштовує “почесна капітуляція” Росії. Їхня мета – занурення країни в хаос і анархію, знищення державності, розчленування країни”, – говориться у пам’ятці.

Російських загарбників також переконують у тому, що “активні нацисти” і винуватці “численних кривавих злочинів київського режиму” заслуговують виключно на те, щоб їх “віддали під суд”.

Розмірковуючи про російський відступ восени 2022 року, автори пам’ятки розлого цитують знаменитий сталінський наказ № 227, більш відомий як “Ні кроку назад!”. Документ, підписаний Сталіним, забороняв солдатам відступати без відповідного наказу; наказував “винищувати” “панікерів і боягузів” на місці; запроваджував загороджувальні загони у складі армій і штрафні частини, куди за рішенням командування направляли військових, які завинили в порушенні дисципліни “через боягузтво або нестійкість”.

Двоє неназваних контрактників розповіли виданню, що перед початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го російським військовим не роздавали подібних пам’яток.

Один із тих, хто воював в Україні минулої весни і незабаром звільнився зі служби про зміст брошури висловився коротко: “Геббельсівщина, що я можу сказати. У нас таких (пам’яток) не було: ми ж за 12 годин повинні були у Київ уже увійти”.