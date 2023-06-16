Політика

НАТО може погодитися на вступ України за спрощеною процедурою, – Пісторіус

16 Червня 2023 11:56
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нато

Країни-члени НАТО можуть погодитися прибрати певні перешкоди на шляху до приєднання України до військового альянсу.

Про це журналістам сказав у Брюсселі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє The Guardian.

Його запитали, чи правда США готові у випадку України відмовитися від формальних кроків, зазвичай необхідних для вступу до НАТО.

“Зростають ознаки того, що всі (країни-члени НАТО) зможуть про це домовитися”, – відповів Пісторіус.

“Я був би відкритий до такого варіанту”, – додав він.


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