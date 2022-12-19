Політика

Наступного року Росія хоче вторгнутися в Молдову, — глава розвідки

19 Грудня 2022 16:52
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Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце вважає, що ризик вторгнення Росії на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.

“Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ у напрямку молдовської території, а в тому, коли це станеться: чи то на початку року, у січні, лютому, чи то пізніше, у березні, квітні”, – сказав керівник молдовської спецслужби в інтерв’ю TVR Moldova.

“Але, судячи з наявної у нас інформації, Росія може піти далі, щоб створити коридор із Придністровським регіоном, який є територією Молдови. Тоді з ясністю можна буде сказати, що так, вони мають намір дійти сюди, з’єднатися. Що настане за цим, їхні наміри щодо Кишинева, ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик”, – додав він.

Мустяце нагадав, що у Придністровському регіоні розташований найбільший у Європі склад боєприпасів, який охороняється росіянами, і гіпотетичне вторгнення РФ у Молдову може бути пов’язане з використанням цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.


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