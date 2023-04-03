Політика

На виборах у Фінляндії перемогла опозиція, партія прем’єрки стала третьою

3 Квітня 2023 07:58
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фінляндія

Парламентські вибори у Фінляндії у неділю виграли партії, які останні чотири роки були в опозиції.

Про це повідомляє Yle.

Перше місце посіла права Національна опозиційна коаліція на чолі з Петтером Орпо, який може стати наступним головою уряду – 20,8% голосів і 48 мандатів у парламенті (+10).

Ультраправі “Справжні фіни” опинились на другому місці з 20,1% і матимуть 46 мандатів (було 39).

Соціал-демократична партія чинної прем’єрки Санни Марін стала лише третьою, хоча теж покращила свій результат у порівнянні з минулими виборами – 19,9% і 43 мандати (+3).

Найбільше місць втратили центристи, які матимуть 23 мандати (-8) і “зелені” – 13 мандатів (-7), що входили в уряд. Також ліві, які працювали в останньому Кабінеті міністрів, втратили п’ять місць і матимуть 11 місць в парламенті.

Шведська народна партія як і в минулому скликанні матиме 9 мандатів, Християнські демократи – 5 і Рух “Зараз”, що раніше не входив в парламент, отримав один мандат.

Найбільше голосів з окремих кандидатів набрали голова “Справжніх фінів” Ріікка Пурра (42 589), лідер СДП Санна Марін (35 623) та кандидат від Коаліції Еліна Валтонен (32406).

Тепер на Фінляндію чекатимуть тижні коаліційних переговорів.

Традиційно найбільша з основних партій у парламенті Фінляндії отримує перший шанс сформувати уряд, а з 1990-х років вона завжди претендувала на отримання посади прем’єр-міністра.


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