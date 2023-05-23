Політика

“Мирний план” африканських лідерів передбачає переговори з РФ навіть без виведення окупаційних військ, – Reuters

23 Травня 2023 13:35
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війна, африка

Африканські лідери пропонують Україні розпочати мирні переговори з РФ навіть без виведення військ з території України.

Як передає Reuters, про це повідомила адміністрація президента ПАР Сиріла Рамафоси.

“Шість африканських лідерів пропонують, щоб Україна погодилася розпочати мирні переговори з Росією, навіть якщо російські війська залишаються на її території”, – пише видання.

“По-перше, йдеться про припинення бойових дій. По-друге, це основа для тривалого миру”, – сказав речник Рамафоси Вінсент Магвенья.

Водночас посол України в ПАР Любов Абравітова наголосила, що жодних переговорів з РФ, поки окупанти залишаються на території України не буде.

“Мій президент дуже чітко дав зрозуміти… (Не буде) жодних переговорів між Україною та Росією, доки росіяни не покинуть нашу територію в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – сказала дипломат.


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