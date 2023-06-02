Ми – не союзники Росії у війні з Україною, – Пашинян

Вірменія не є союзником Росії у її війні проти України. Про це у травневому інтерв’ю чеському телеканалу CNN Prima News заявив прем’єр країни Нікол Пашинян.

“Ви сказали, що ми є союзниками Росії. Звичайно, вголос про це ніколи не говорилося, але, гадаю, це помітно. Ми не союзники Росії у війні з Україною”, – сказав він.

Пашинян додав, що у Єревані сприймають російську агресію щодо України “тривожно”, оскільки це “прямо впливає на всі наші взаємини”.

Прем’єр країни також наголосив, що Захід вважає Вірменію союзником Росії, проте це має розбіжності з думкою самої Росії.

За його словами, Москва не вважає Єреван своїм союзником.

“Виходить, що ми нічиї союзники в цій ситуації, а значить, ми вразливі”, – підкреслив Пашинян.