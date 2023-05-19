Міноборони РФ заявило, що Шойгу приїхав на окуповану частину Запорізької області

Міністерство оборони РФ заявило, що очільник Сергій Шойгу відвідав окуповані території України: був у окупантів на запорізькому напрямку.

Там заявили про те, що на командному пункті Шойгу заслухав доповіді командувача угрупованням “Восток” і офіцерів штабу щодо “поточної обстановки, характеру дій противника і виконання російськими військами бойових завдань на основних тактичних напрямках”.

Крім того, він провів нараду з командувачем угруповання, поставив командувачу і командирам завдання “продовжувати активне ведення комплексної розвідки”.

Також міністр наказав забезпечити війська на фронті всім необхідним і безпечно розміщувати особовий склад.