Політика

Міноборони РФ заявило, що Шойгу приїхав на окуповану частину Запорізької області

19 Травня 2023 12:56
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росія, окупація

Міністерство оборони РФ заявило, що очільник Сергій Шойгу відвідав окуповані території України: був у окупантів на запорізькому напрямку.

Там заявили про те, що на командному пункті Шойгу заслухав доповіді командувача угрупованням “Восток” і офіцерів штабу щодо “поточної обстановки, характеру дій противника і виконання російськими військами бойових завдань на основних тактичних напрямках”.

Крім того, він провів нараду з командувачем угруповання, поставив командувачу і командирам завдання “продовжувати активне ведення комплексної розвідки”.

Також міністр наказав забезпечити війська на фронті всім необхідним і безпечно розміщувати особовий склад.


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