Міністерство оборони США оприлюднило деталі нового пакета допомоги

Міністерство оборони США в п’ятницю оприлюднило подробиці останнього пакета військової допомоги Україні обсягом 275 мільйонів доларів.
За інформацією Пентагону, до пакета входять:
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 80 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;
- обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;
- засоби протиповітряної оборони;
- високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV), машини швидкої допомоги та медичне обладнання;
- близько 150 генераторів;
- польове обладнання.
“Цей пакет безпекової допомоги надасть Україні нові можливості для посилення її протиповітряної оборони на додаток до критично важливого обладнання, яке Україна ефективно використовує для захисту на полі бою”, – наголосили в Пентагоні.
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