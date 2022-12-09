Політика

Міністерство оборони США оприлюднило деталі нового пакета допомоги Міністерство оборони США в п’ятницю оприлюднило подробиці останнього пакета військової допомоги Україні обсягом 275 мільйонів доларів. За інформацією Пентагону, до пакета входять: додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

80 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;

обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;

засоби протиповітряної оборони;

високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV), машини швидкої допомоги та медичне обладнання;

близько 150 генераторів;

польове обладнання. “Цей пакет безпекової допомоги надасть Україні нові можливості для посилення її протиповітряної оборони на додаток до критично важливого обладнання, яке Україна ефективно використовує для захисту на полі бою”, – наголосили в Пентагоні. Поділитися:



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