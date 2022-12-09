Політика

Міністерство оборони США оприлюднило деталі нового пакета допомоги

9 Грудня 2022 21:00
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сша, допомога

Міністерство оборони США в п’ятницю оприлюднило подробиці останнього пакета військової допомоги Україні обсягом 275 мільйонів доларів.

За інформацією Пентагону, до пакета входять:

  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 80 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;
  • обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;
  • засоби протиповітряної оборони;
  • високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV), машини швидкої допомоги та медичне обладнання;
  • близько 150 генераторів;
  • польове обладнання.

“Цей пакет безпекової допомоги надасть Україні нові можливості для посилення її протиповітряної оборони на додаток до критично важливого обладнання, яке Україна ефективно використовує для захисту на полі бою”, – наголосили в Пентагоні.


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