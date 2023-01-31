Політика

Міністерство фінансів США не виявило ознак нецільового використання американських коштів в Україні

31 Січня 2023 19:51
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сша, допомога

У Міністерстві фінансів США заявили, що вони не мають жодних ознак того, що Україна використовує американську допомогу не за призначенням.

Про це у коментарі агентству Reuters повідомила представник відомства Меган Аппер.

За її словами, немає жодних ознак неправомірного використання коштів США в Україні.

Вона зазначила, що Вашингтон продовжить співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити гарантії запобігання корупції.

“У нас немає жодних ознак того, що кошти США використовувалися в Україні не за призначенням. Ми вітаємо постійні зусилля української влади щодо співпраці з нами для забезпечення відповідних гарантій, щоб допомога США доходила до тих, для кого вона призначена”, — заявила Аппер.

Чиновниця сказала, що Мінфін США продовжуватиме співпрацювати зі Світовим банком у відстеженні виплат, щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами для боротьби з корупцією.


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