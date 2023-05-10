Політика

Медведєв запропонував перейменувати Польщу та приєднати її до РФ

10 Травня 2023 18:33
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росія, польща

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що після перейменування поляками Калінінграда, назву Польщі також треба змінити та приєднати її до Росії.

Про це Медведєв написав у twitter.

Таким чином він відреагував на рішення Польщі називати російське місто Калінінград Крулевцем. 

“Назва російського міста Калінінград їм не подобається, натомість пропонують писати Крулевець. Ну, в такому разі, не Краків, а лише Кракау. Не Гданськ, тільки Данциг. Не Щецин, тільки Штеттін. Не Познань, тільки Позен. Чи не Вроцлав, тільки Бреслау. Список можна продовжувати та продовжувати», – написав Медведєв.

Врешті він запропонував відмовитися від назви Польща та взагалі приєднати її до Росії.

“Звичайно ж, ніякої Польщі, тільки Варшавське герцогство, або Царство Польське у складі Російської Федерації, як правонаступниці Російської імперії”, – підсумував експрезидент Росії. 


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