Політика

Leopard, Marder і танки для розмінування: у Німеччині відзвітували по передану Україні допомогу Німеччина протягом тижня передала Україні танки Leopard 2, БМП Marder і танки для розмінування. Про це повідомляє німецький уряд. Так, Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами, а також 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, які надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК. Окрім того, Україні за тиждень отримала: дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;

два танки для розмінування WISENT 1;

24 вантажівки Zetros;

40 тисяч аптечок;

103 тисячі турнікетів. Поділитися:



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