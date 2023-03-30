Leopard, Marder і танки для розмінування: у Німеччині відзвітували по передану Україні допомогу

Німеччина протягом тижня передала Україні танки Leopard 2, БМП Marder і танки для розмінування.
Про це повідомляє німецький уряд.
Так, Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами, а також 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, які надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК.
Окрім того, Україні за тиждень отримала:
- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;
- два танки для розмінування WISENT 1;
- 24 вантажівки Zetros;
- 40 тисяч аптечок;
- 103 тисячі турнікетів.
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