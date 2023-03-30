Політика

Leopard, Marder і танки для розмінування: у Німеччині відзвітували по передану Україні допомогу

30 Березня 2023 19:17
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зброя, німеччина

Німеччина протягом тижня передала Україні танки Leopard 2, БМП Marder і танки для розмінування.

Про це повідомляє німецький уряд.

Так, Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами, а також 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, які надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК.

Окрім того, Україні за тиждень отримала:

  • дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;
  • два танки для розмінування WISENT 1;
  • 24 вантажівки Zetros;
  • 40 тисяч аптечок;
  • 103 тисячі турнікетів.

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