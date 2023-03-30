Китай запевнив, що не надаватиме Росії зброю, у Кремлі обурюються, – Кулеба

Китай запевнив, що не буде надавати зброю Росії для ведення війни проти України. Пекін намагається перевірити, чи зможе зайняти позицію “миротворця”.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Financial Times.

Він зазначає, що Китай не вирішив, чи потрібно далі вкладати сили у мирне врегулювання війни або ж підтримати Росію у військовій сфері.

За словами Кулеби, глава МЗС Китаю Цінь Ган запевнив його, що Пекін не надаватиме зброю Москві. Поки Україна також не фіксує посилення військової підтримки РФ з боку Китаю.

Міністр додав, що під час зустрічей з представниками Китаю він чітко окреслив, що допомогу Україні та Росії не можна порівнювати. Оскільки українці обороняються, а росіяни ведуть злочинну війну.

“Якщо основним принципом зовнішньої політики Китаю є повага до територіальної цілісності, то ми не бачимо жодного раціонального аргументу, чому надання зброї Росії правомірне”, – заявив Кулеба.

Глава МЗС додав, що, за даними української розвідки, така позиція Китаю викликає обурення у Кремлі.

“Китай не допустить, щоб Росія розвалилася, але їм потрібна слабка Росія, щоб йти на поступки Китаю, забезпечувати свої ресурси”, – наголосив дипломат.