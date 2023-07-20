Китай відреагував на пошкодження свого консульства в Одесі росіянами

Китай підтвердив пошкодження свого консульства в Одесі внаслідок атаки росіян. Країна обіцяє забезпечити безпеку своїх представництв в Україні.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР, повідомляє пресслужба МЗС Китаю.

“Поряд з генеральним консульством Китаю в Одесі стався вибух. Вибуховою хвилею вибило частину стіни та шибки. Співробітники консульства вже давно залишили приміщення, і ніхто не постраждав”, – розповів спікер.

За його словами, Китай уважно стежить за розвитком подій та підтримує зв’язок з Росією та Україною.

“Ми вживемо всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки китайських установ та громадян в Україні”, – додав він.