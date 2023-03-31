Китай не робить різниці між агресором і жертвою агресії, – Боррель

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Китай “не робить різниці між агресором і жертвою агресії”, але закликав Пекін використати свій вплив на Москву, “щоб досягти миру в Україні”. Про це Боррель заявив у Мадриді, повідомляє The Guardian.

Він вважає, що Китай не може бути “посередником” у війні Росії проти України, “але може зіграти роль посередника у досягненні мирної угоди з Росією”.

“Китай не робить різниці між агресором і жертвою агресії. Китай не закликає до виведення російських військ з України”, – сказав Боррель, але, підкреслив він, Пекін повинен використати свій вплив на Москву, “щоб досягти миру в Україні”.