Політика

Кремль знову почав погрожувати ядерною зброєю, – ISW

5 Квітня 2023 07:12
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війна, ядерна зброя

Кремль намагається використати ядерні погрози, щоб стримати західну військову допомогу Києву перед контрнаступом ЗСУ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу виправдовував рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувачуючи НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів.

“Шойгу посилив наявні російські ядерні загрози, заявивши, що Білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети “Іскандер-М” і додав, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання роботі з комплексами “Іскандер-М”, зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї”, – мовиться у звіті.

В ISW вказують, що виступи Шойгу не містять нових даних щодо білоруських навчань і є частиною інформаційної операції.

“Пожвавлення риторики ядерного шантажу Шойгу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги Україні від США”, – наголосили фахівці.

До слова, Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким і що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні.

Окрім цього, розгорнута Кремлем ядерна зброя в Білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, який постійно там дислокується.

Ключові висновки ISW:

  • Кремль спробує змусити Білорусь до подальшої інтеграції в Союзну державу, коли Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 5-6 квітня.
  • Показова відповідь засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина на вбивство російського мілблогера Максима Фоміна свідчить про те, що він, найімовірніше, вважає напад частково спрямованим проти нього самого.
  • Кремль продовжує намагатися запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків.
  • Кремль намагається перекласти більше відповідальності за розвиток російської промисловості на регіональні органи, щоб ізолювати себе від можливої ​​критики щодо погіршення економічної ситуації в Росії.
  • Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
  • Шойгу заявив, що поточний цикл весняного призову в Росії проходить за планом.
  • Білоруські державні ЗМІ повідомили, що білоруський Комітет державної безпеки заарештував двох чоловіків за підозрою у спробі теракту в Гродно.

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