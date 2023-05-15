Політика

Кремль заборонив високопосадовцям звільнятися під час війни — ЗМІ

15 Травня 2023 13:44
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росія

Кремль заборонив високопосадовцям звільнятися під час війни РФ проти України, незгодним погрожують кримінальним переслідуванням, повідомляють “Важные истории” з посиланням на чотири джерела.

“Мені відомо про як мінімум два випадки, коли губернатори намагалися піти зі своїх постів, але в УВП (Управління внутрішньої політики АП) їм не просто заборонили, а натякнули на кримінальні справи», — сказав ексспівробітник ФСБ.

Знайомий чиновник із Кремля також чув про цю заборону.

“Охочих [піти] після початку війни багато. Якщо всі підуть, буде втрачено управління», – сказав він.

За інформацією журналістів, бажання піти з посади у Кремлі розцінюють як зраду, тому перед держслужбовцями поставили завдання «демонстрації єдності».

Раніше кілька співробітників ФСБ скаржилися журналістам, що через оголошену диктатором Путіним мобілізацію не можуть звільнитися.

За словами джерел, заборона на звільнення неформальна та незаконна, тому з неї можуть бути винятки — наприклад, за станом здоров’я або з корупційних причин.

“За можливість тихо, непомітно піти зараз багато хто готовий добре заплатити”, – сказало джерело.


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