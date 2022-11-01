Політика

Кадиров заявив про продовження мобілізації у Чечні

1 Листопада 2022 07:25
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росія, кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про продовження мобілізаційних заходів на зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР «Ахмат».

Про це повідомляє цитує Радіо Свобода.

“Зараз почнуться повістки, і якщо він (військовослужбовець) вже буде числитися в якомусь полку чи батальйоні, то йому не доведеться йти в армію, він буде серед своїх – чеченців”, – сказав Кадиров.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.


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