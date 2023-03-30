Кабмін провів кадрові ротації в МОН, МОЗ і Фонді держмайна

Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень під час засідання 30 березня.
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук
Зокрема, Кабмін звільнив Андрія Вітренка з посади першого заступника міністра освіти і науки України, а відтак призначив його заступником міністра освіти і науки України.
Окрім того, Дениса Шугалія звільнили з посади заступника голови Фонду державного майна України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та призначили його першим заступником голови ФДМУ.
Також Кабмін звільнив:
- Ірину Микичак із посади заступника міністра охорони здоров’я України.
- Ярему Дуля – з посади заступника голови Державної служби України з питань праці.
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