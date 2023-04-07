Ізраїль атакував об’єкти “ХАМАСу” у Лівану

Вночі 7 квітня армія оборони Ізраїлю вслід за ударами по сектору Гази.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

“Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах терористичної організації “ХАМАС” на півдні Лівану, в тому числі по об’єктах терористичної інфраструктури”, – йдеться у повідомлені.

6 квітня ізраїльська армія повідомила, що 34 ракети було випущено з території Лівану по Ізраїлю, 25 ракет було перехоплено силами ППО. У бомбардуваннях ЦАХАЛ звинуватив терористичне угруповання “ХАМАС”.