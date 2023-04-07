Політика

ISW: Путін зосередився на зміцненні економічного контролю над Білоруссю

7 Квітня 2023 08:40
7
читать на русском →
росія, білорусь

Президент Росії Володимир Путін, імовірно, зосередився на зміцненні економічного контролю над Білоруссю.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначають, що Путін упродовж 5–6 квітня зустрівся у Москві із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони обговорювали питання союзної інтеграції з питань безпеки, економіки, оборони, культури та гуманітарної сфери.

Так, Путін і Лукашенко заявили, зокрема, про створення єдиної системи непрямих податків. Також вони планують запровадити заходи щодо формування загальних стандартів для російських і білоруських промислових підприємств і зусилля з уніфікації торгового законодавства обох країн.

Також політики зазначили, що російські та білоруські чиновники зосередженні на заходах із заміщення імпорту і підтримці мікроелектронної промисловості. Це, імовірно, робиться для пом’якшення санкцій Заходу, кажуть аналітики.

Путін своєю чергою наголосив, що офіційні особи обох країн продовжують процес створення спільного ринку нафти та газу. Вони також працюють над розробкою угоди про формування єдиного ринку електроенергії.

Під час зустрічі Путін і Лукашенко також обговорили зміцнення економічної співпраці для підтримки їхніх поточних намагань запевнити свої народи в тому, що санкції країн Заходу не матимуть довгострокових наслідків.

У такий спосіб Кремль, імовірно, намагається максимально інтегрувати оборонно-промисловий комплекс Білорусі до свого ОПК, вважають в Інституті.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Квітня 2023 07:06
74

NYT: Пентагон розслідує витік таємних документів про підготовку контрнаступу ЗСУ
7 Квітня 2023 08:55
3

Під обстрілами РФ перебували чотири райони Харківщини
7 Квітня 2023 06:59
11

Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак, – Генштаб
6 Квітня 2023 21:00
170

FT: США виступають проти надання Україні “дорожньої карти” до членства в НАТО
6 Квітня 2023 19:52
48

Поляки посилюють перевірку української агропродукції
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки