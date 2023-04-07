ISW: Путін зосередився на зміцненні економічного контролю над Білоруссю

Президент Росії Володимир Путін, імовірно, зосередився на зміцненні економічного контролю над Білоруссю.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначають, що Путін упродовж 5–6 квітня зустрівся у Москві із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони обговорювали питання союзної інтеграції з питань безпеки, економіки, оборони, культури та гуманітарної сфери.

Так, Путін і Лукашенко заявили, зокрема, про створення єдиної системи непрямих податків. Також вони планують запровадити заходи щодо формування загальних стандартів для російських і білоруських промислових підприємств і зусилля з уніфікації торгового законодавства обох країн.

Також політики зазначили, що російські та білоруські чиновники зосередженні на заходах із заміщення імпорту і підтримці мікроелектронної промисловості. Це, імовірно, робиться для пом’якшення санкцій Заходу, кажуть аналітики.

Путін своєю чергою наголосив, що офіційні особи обох країн продовжують процес створення спільного ринку нафти та газу. Вони також працюють над розробкою угоди про формування єдиного ринку електроенергії.

Під час зустрічі Путін і Лукашенко також обговорили зміцнення економічної співпраці для підтримки їхніх поточних намагань запевнити свої народи в тому, що санкції країн Заходу не матимуть довгострокових наслідків.

У такий спосіб Кремль, імовірно, намагається максимально інтегрувати оборонно-промисловий комплекс Білорусі до свого ОПК, вважають в Інституті.